Il giorno della patrona. Il Ponte mobile si alza. Pienone alla darsena per la Madonna Greca

Il ponte mobile non ha fatto scherzi e si è alzato regolarmente. La solenne processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi, ha visto ieri una folta partecipazione, presenti anche le rappresentanze delle comunità ortodosse e le due greco-cattoliche. L’immagine sacra era stata trasferita al faro di Marina di Ravenna, da dove è partita in motonave per la benedizione impartita dall’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni e la processione lungo il canale Candiano. Arrivata alla Darsena di città a metà pomeriggio, è stata accompagnata dai fedeli in processione fino al Santuario di Santa Maria in Porto l’arcivescovo ha poi celebrato la Messa.

Ad accompagnare la celebrazione è stato il Coro 1685 del Conservatorio Verdi di Ravenna diretto da Antonio Greco e accompagnato all’organo da Andrea Berardi. Quest’anno è stata la parrocchia di Casal Borsetti a dare il via alla Festa della Madonna Greca. Da oggi a giovedì 11 aprile, nel Santuario di Santa Maria in Porto alle 17,30, ci sarà la preghiera mariana guidata, ogni giorno, da vari gruppi e movimenti ecclesiali e alle 18,15 la Messa celebrata da vari sacerdoti della diocesi. Oggi il Rosario sarà guidato dall’associazione privata di fedeli “Progetto Gemma” e la Messa sarà presieduta dall’arcivescovo. Subito dopo la celebrazione di martedì 9, presieduta dal vicario generale don Alberto Brunelli, ci sarà l’affidamento alla Madonna Greca delle mamme in attesa e delle spose che desiderano un figlio. Mercoledì alle 9,30 sarà celebrata la Messa delle scuole cattoliche e alle 20,30 è in programma il pellegrinaggio a piedi con l’immagine della Patrona.