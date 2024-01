Il giorno dell’Epifania. Le Befane viaggiatrici. Dal cielo, dal mare e anche sulla Vespa

Le feste si chiudono con calze consegnate da Befane che hanno scelto ogni mezzo di locomozione possibile (o quasi...) per regalare un sorriso ai tanti bambini che le attendevano. In Piazza del Popolo, a Ravenna, un gruppo di Befane ha scelto Vespe e una coloratissima ’Apefana’ per fare il suo ingresso nel centro cittadino. Ad organizzare l’appuntamento insieme all’amministrazione comunale è stato il Vespa Club Romagna; le vecchiette hanno dato vita ieri pomeriggio a una piccola sfilata fino a piazza Kennedy. Non poteva mancare un approdo via mare da parte della Befana, che a Marina di Ravenna. L’appuntamento si è svolto alle 10 bacino pescherecci, con la pesca benefica della Befana e possibilità di ritirare la propria calza con apposito buono. Il momento clou della mattinata, attesissimo dai tanti bambini presenti, era l’arrivo della Befana sulla barca. L’appuntamento è stato organizzato dalla Pro loco di Marina di Ravenna.

Anche i Vigili del Fuoco hanno contribuito a rendere speciale l’Epifania. Nella caserma della sede centrale cittadina si è svolta la festa della Befana dei Vigili del Fuoco organizzata dal Cral VF Ravenna. Gli oltre 80 bambini, accompagnati dai genitori, hanno assistito allo spettacolo circense ’Billo Circus’, e, a seguire, la discesa della befana dei Vigili del Fuoco con il sacco delle calze. Hanno partecipato, con saluti e ringraziamenti iniziali, il Comandante provinciale Antonio Petitto e l’assessore allo sviluppo economico del comune di Ravenna, Anna Giulia Randi.