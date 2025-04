Il giorno più lungo. Volontari Mistral impegnati a Roma per il funerale del papa

Sono tre i volontari Mistral partiti da Ravenna per dare il loro supporto nell’ambito dell’imponente macchina organizzativa messa in piedi per il funerale di Papa Francesco a Roma, in programma oggi nel sagrato della Basilica di San Pietro. Si tratta di Angela Marri, Lauro Pezzi e Mariangela Vandini. Fanno parte di una squadra, partita con un mezzo di coordinamento dell’associazione provinciale di Ravenna, che comprende anche un volontario della Guardia Costiera Ausiliaria e due volontari della Protezione Civile di Forlimpopoli. "Una giornata che non dimenticheremo facilmente – afferma Flavia Sansoni, segretario generale di Protezione Civile R.C. Mistral – se si considera che capita, fra l’altro nel 31esimo compleanno della nostra associazione. Non ci poteva essere modo migliore per celebrare questo nostro traguardo, il nostro modo di credere e di impegnarci nella Protezione Civile".

La squadra è arrivata intorno alle 13 di mercoleì al campo base di Centocelle a Roma, allestito con una trentina di tensostrutture e una mensa per ospitare e accogliere al meglio i 3mila volontari provenienti da tutta Italia (di cui 45 dall’Emilia Romagna). Un campo base in continuo divenireo, se si considera che oggi e domani è destinato a ospitare anche il ‘Giubileo degli adolescenti’, destinato a portare nella Capitale oltre 600 giovani da 22 parrocchie in preghiera per Papa Francesco. Poco dopo l’arrivo, al campo base è arrivato Fabio Ciciliano, il capo della Protezione Civile intervenuto per ringraziare di persone i tanti volontari italiani. I tre volontari Mistral hanno dato la disponibilità già per il primo turno di servizio nel colonnato del Bernini, in piazza San Pietro, dalle 22 alle 6 di mattino, con partenza dal campo base già alle 20. Il loro impegno, dopo la pausa, prosegue oggi con il turno dalle 14 alle 22 e con quello dalle 6 alle 14 di sabato, per finire con il turno notturno stanotte e fare ritorno domani a Ravenna. A meno che non ci siano cambiamenti da ultimo minuto, il loro impegno consiste nell’unirsi alle forze dell’ordine per presidiare piazza San Pietro a piccoli gruppi di quattro persone. Dovranno stare nei pressi nelle transenne e controllare che le persone non si muovano al di fuori del percorso prestabilito, fare attenzione che tutto proceda al meglio senza svenimenti o problemi di salute e, soprattutto durante le ore notturne, vigilare contro possibili atti di vandalismo e azioni di irruzione.

"Siamo molto emozionati – raccontano Angela Marri, Lauro Pezzi e Mariangela Vandini –. Da un lato sentiamo un forte senso di responsabilità, come capita sempre durante i nostri servizi, piccoli o grandi che siano, forti della formazione ricevuta e dell’impegno che mettiamo per essere utili. Dall’altro lato siamo consapevoli di stare vivendo un’esperienza unica nel suo genere, di portata mondiale e di grande coinvolgimento a livello emotivo, indipendentemente dal fatto che si sia credenti o meno. Sono infatti attesi capi di Stato e persone da tutto il mondo, è un momento toccante che non ricapiterà di nuovo".

Roberta Bezzi