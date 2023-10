’Il Girasole’ riapre: danni da 300mila euro

A cinque mesi dall’alluvione del 16 maggio che ha sommerso diverse zone di Faenza, domenica 22 ottobre ripartirà una delle attività più colpite: la pizzeria il Girasole di via della Valle, una delle istituzioni del settore in città che impiegava, tra titolari e dipendenti, circa 15 persone. "Il sabato prima (il 13 maggio, ndr) – racconta Salvatore della famiglia Battiloro, originari della Campania, di Torre del Greco, titolare assieme ai familiari –, con il nostro food-truck, avevamo avuto un catering per una festa per i bambini al campo di calcio di Alfonsine e al termine lo avevamo lasciato lì. È stata un po’ la nostra fortuna. Il 15 maggio, dopo che l’allerta meteo era stata diramata, verso le 18 abbiamo chiuso la pizzeria. Nella notte, dopo l’una di martedì 16, attraverso le telecamere nel locale ho assistito impotente all’allagamento del locale".

La famiglia Battiloro è poi potuta rientrare solo dopo due giorni. "Ci siamo trovati di fronte a una situazione apocalittica – continua Salvatore –. L’acqua aveva coperto il gazebo che usavamo per l’estate (circa due metri e mezzo fuori terra, ndr) e quando abbiamo aperto le porte del locale all’esterno, sul parcheggio, sono defluite centinaia di metri cubi. All’interno tutto era andato distrutto: i tre forni, le impastatrici, le celle frigorifere, i frigoriferi e i condizionatori. Tra i piani interrati (usati come magazzino e deposito per le farine) e i locali al piano terra l’acqua ha superato i sei metri". Recuperato il food-truck i Battiloro non si sono dati per vinti e hanno ricevuto la solidarietà di decine di persone, che si sono rimboccate le maniche e hanno aiutato a eliminare i 70 centimetri di fango che avevano invaso la pizzeria. "Durante i due giorni di aiuti abbiamo messo a disposizione il food truck e un forno a legna trasportabile su un carrello e abbiamo impastato e offerto circa 450 margherite a chi ci dava una mano e a tutti i volontari della zona. Il food-truck è stato la nostra ancora di salvezza, infatti per tutta l’estate abbiamo potuto continuare a lavorare offrendo la nostra collaborazione a diverse attività".

I titolari hanno quindi dovuto affrontare cinque mesi di fermo oltre a costi per il ripristino dell’attività, attorno ai 300mila euro. "In attesa di aiuti abbiamo dovuto affrontare tutto con le nostre forze – continua Salvatore – e siamo felicissimi di riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel". Domenica grande festa di riapertura per l’attività di via Della Valle. "Dalle 18 – conclude Battiloro – apriremo al pubblico e lavoreremo all’esterno del locale preparando pizze a offerta libera; alle 20.30 poi ci sarà il taglio del nastro e infine apriremo le porte per far vedere come siamo riusciti a ricostruire il nostro locale. Ci tengo a ringraziare i tantissimi faentini che in questi mesi ci hanno dimostrato vicinanza e solidarietà".