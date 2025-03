Il giro del mondo di Verne

Nuovo appuntamento con le favole, alle 16 di oggi pomeriggio al teatro Masini di Faenza. Infatti la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani presenterà lo spettacolo ’Il giro del mondo in 80 giorni’, scritto e diretto da Luigina Dagostino e tratto dall’omonimo, avventuroso romanzo di Jules Verne, pubblicato per la prima volta nel 1873.

La trama è nota, ma ricordarla non farà certo male: iI londinese Phileas Fogg ed il suo cameriere francese Passepartout tentano di circumnavigare il globo terrestre in soli 80 giorni, utilizzando ogni mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere una scommessa di 20.000 sterline fatta con i compagni del Reform Club.

Gli spettatori verranno coinvolti in una grande favola moderna: Phileas Fogg e Passepartout accompagneranno grandi e piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi. Ma non sarà un viaggio tranquillo... chissà quali trabocchetti studierà l’ispettore Fix per ostacolare l’incredibile impresa.

Biglietti a 5 euro (adulti e bambini); ingresso gratuito per bambini fino ai tre anni. La vendita dei biglietti sarà effettuata il pomeriggio di spettacolo a partire dalle ore 15 presso la biglietteria del teatro Masini. Prevendite on line: Vivaticket. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it