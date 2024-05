Il Giro d’Italia omaggia la Romagna

Il 107° Giro d’Italia rende omaggio alla Romagna alluvionata. Oggi la carovana rosa arriva in Emilia-Romagna con la tappa Riccione – Cento. Una tappa speciale che si snoderà nel cuore dei territori colpiti dall’alluvione. Il Giro attraverserà Cervia, il territorio faentino e il territorio della Bassa. Nello specifico i corridori transiteranno nel territorio dei Comuni di Cotignola, Bagnacavallo, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda e Conselice. A Faenza i corridori (tra le 14.45 e le 15.15) attraverseranno via Emilia Levante – via Forlivese – via Fratelli Rosselli – rotonda XXV Aprile – viale Ceramiche – viale IV Novembre – piazzale Sercognani – Cavalcaferrovia - Rotonda Niballo Palio di Faenza - via Granarolo - rotonda Città della Ceramica (casello A14), per finire in via Granarolo e via via Stecchetti (strada provinciale 8).