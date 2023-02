Il giudice duro col capo del porto "Non ha esercitato i suoi poteri"

La responsabilità "che ha ignorato" e i poteri "che non ha azionato". Nessun dubbio insomma per quanto riguarda Daniele Rossi: il relitto della Berkan-B e la conseguente dispersione di idrocarburi, rientravano nelle sue competenze in quanto presidente dell’autorità di sistema portuale (Adsp). Diverso il discorso per il segretario generale Paolo Ferrandino dato che "nessun suo atto di gestione ha contribuito, o poteva contribuire, a un’evoluzione, negativa o positiva, della vicenda". Sono ottanta pagine fitte quelle con le quali il gup Corrado Schiaretti ha motivato la sentenza pronunciata il 10 ottobre scorso in merito al caso della motonave rimasta per anni ‘parcheggiata’ in piallassa fino al suo parziale affondamento con dispersione di idrocarburi. Ovvero la condanna a 8.000 euro di ammenda per Rossi e l’assoluzione di Ferrandino "per non avere commesso il fatto". Il pm Angela Scorza aveva chiesto un anno e quattro mesi a testa e 50 mila euro di multa. E, al di là della questione sulle competenze interne ad Adsp che hanno scagionato il segretario, lo scarto matematico con la condanna del presidente è legato – in sintesi ha spiegato il giudice – all’azione virtuosa della capitaneria di porto, peraltro inizialmente indicata da Adsp come responsabile: il suo intervento...