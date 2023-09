Il glottologo Banfi chiude oggi ’Prospettiva Dante’

Il percorso di Prospettiva Dante, nuova fioritura del festival dantesco promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con il sostegno della direzione scientifica dell’Accademia della Crusca, arriva a conclusione. Oggi quinta e ultima giornata di questa XII edizione, un nuovo e sorprendente punto di vista sul Poeta e il suo capolavoro: alle 11 alla Casa Matha – sede della Schola Piscatorum, la più antica corporazione al mondo – il glottologo e linguistica Emanuele Banfi propone osservazioni sulla traduzione in greco pubblicata nel 1934 dall’autore dei romanzi Zorba il greco e L’ultima tentazione, celeberrimi anche nelle trasposizioni cinematografiche (dirette, rispettivamente, da Cacoyannis e Scorsese). Emanuele Banfi (Università di Milano Bicocca, Accademia della Crusca) si è dedicato allo studio del greco moderno, delle lingue dei Balcani e dell’Estremo Oriente, dimostrando particolare interesse per la sfida di tradurre Dante in lingue che appartengono a sfere culturali anche lontanissime dalla nostra. L’evento è a ingresso libero.