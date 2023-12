Il gospel dei Voices of Joy

Questa sera alle 20.45 nella Chiesa di Santa Maria Vecchia a Faenza il gruppo Voices of Joy torna ad esibirsi con l’appuntamento più importante del suo Winter Tour 2023 con musiche della tradizione gospel e canti di Natale diretti da Maestro Daniela Peroni. Il Concerto di Natale, aperto a tutta la cittadinanza e col patrocinio del Comune di

Faenza, sarà l’occasione perfetta per celebrare i valori delle prossime festività e per presentare l’uscita del nuovissimo album “Reborn” che contiene, oltre ad alcune performance storiche del Coro, anche i nuovi brani introdotti in repertorio nel 2023, e che saranno eseguiti durante la serata con l’accompagnamento dal vivo della band storica del gruppo e all’Ensemble di archi dell’Orchestra La Corelli.

"Festeggiamo la prossima ricorrenza della nascita del Cristo attraverso il valore dell’unità – commenta Daniela Peroni –. Voices of Joy ha invitato come ospiti il Coro delle Voci Bianche del Pavone D’oro e la Corale di San Pier Damiani della Scuola Contarini di Russi". Un sodalizio che unisce diverse generazioni, per decretare la fine di un anno veramente difficile per la nostra città". Il concerto si terrà presso la chiesa di Santa Maria Vecchia (Piazza S.Maria Foris Portam, con ingresso offerta libera ed ingresso fino alla capienza massima consentita.