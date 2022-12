Il gospel di Jones e Martin chiude l’anno in bellezza

Il 2022 si chiude (e si apre) in musica, con due esibizioni corali. La rassegna Christmas Soul chiude così la sua quarta edizione. Questa sera dalle 23 in Piazza del Popolo, arriva Brent Jones & T.B. Mobb, una formazione da dieci elementi, con sezione ritmica, guidata dal maestro, autore e produttore musicale Brent Jones, che ha conquistato varie nomination ai Grammy e agli Stellar Awards ed è per la prima volta in tour in Italia (l’ingresso è gratuito). Domani invece, al Teatro Alighieri alle 11.30 (i posti sono esauriti), tocca a Nate Martin & Sign, gruppo fondato nel 2016 nella culla della musica gospel, la città di Chicago, per la prima volta in tour in Europa.

Nel 2020 Nate Martin & Sign ha ricevuto un Eddy Award per ’Album dell’anno’ e nel 2021 un Gospel Music Choice Award per ’Gruppo dell’anno’. Il coro ha viaggiato in tutti gli Stati Uniti diffondendo il Vangelo attraverso le canzoni. In occasione del concerto di oggi al Teatro Alighieri sarà possibile fare un’offerta per l’iniziativa ’Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola’. Si potrà contribuire anche con una donazione tramite bonifico bancario: conto Banca Bcc intestato a Consulta del Volontariato, Iban IT89G0854213104037000100917, causale ’Progetto tutti i bambini e le bambine vanno a scuola’. Dalle 20 di stasera alle 7 di domani, in centro storico, in occasione dello svolgimento della manifestaziona prevista per festeggiare il passaggio dal 2022 al 2023, sarà vigente l’ordinanza antivetro. I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande potranno infine effettuare la diffusione di musica fino alle 3 di domani all’interno del locale e fino alle 2 all’esterno.