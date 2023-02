Nell’ultima giornata dedicata ai congressi dei circoli in vista dell’elezione del nuovo segretario nazionale del Pd, andata in scena ieri, Stefano Bonaccini allunga il vantaggio sulla diretta concorrente Elly Schlein. Molto più staccati gli altri due candidati, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. A urne chiuse Bonaccini ha il 66,5% dei consensi degli iscritti al Pd della provincia di Ravenna, Elly Schlein 24,2%, 7,6% Cuperlo e 1,7% De Micheli. Quattro giorni fa, con circa un terzo dei congressi, il presidente della Regione era al 61% e Schlein al 30%. Per Bonaccini quello di Ravenna è uno dei risultati più alti dell’Emilia Romagna. Ieri mattina si sono svolti tre congressi, che hanno interessato circoli ravennati. Il D’Attorre di via Maggiore ha tenuto il congresso nella più capiente sala del Circolo sociale Le Rose di via Sant’Alberto. Su 123 voti disponibili, Bonaccini se n’è aggiudicati 92 (82%), Schlein 17 (13%), seguono Cuperlo con 11 preferenze e De Micheli 3. La mozione Bonaccini è stata presentata dall’assessore regionale Andrea Corsini. In via San Mama si è invece riunito il circolo Casadei Monti. Su 104 voti disponibili , 54 sono andati a Bonaccini (51%), 28 alla Schlein (26%), 11 Cuperlo, 1 De Micheli. La mozione a sostegno della candidatura del presidente della Regione è stata illustrata dal sindaco Michele de Pascale. Nel più piccolo circolo ‘Suzzi’ di Borgo Montone, Bonaccini ha avuto 7 voti, Schlein 5 e Cuperlo 2. Nell’ultima settimana si sono tenuti numerosi congressi: a Cervia Centro, Bonaccini ha preso l’82% dei consensi, a Milano Marittima l’89%. Al circolo faentino intitolato a De Giovanni Bonaccini, il 75%. Al circolo ravennate Lavoro Impresa (dove il segretario è Gianni Bessi) Bonaccini ha preso 38 voti, Schlein 4. Senza storia il congresso del circolo Porto guidato da Denis Di Martino: 21 a 2 per Bonaccini. Alla Schlein sono andati i congressi di Lavezzola e Fusignano. A Cuperlo quello di Villanova di Bagnacavallo.

Lo. Tazz.