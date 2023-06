"Il Governo ha detto che rimborserà al 100 %. Ce lo aspettiamo"

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini è arrivato ieri alla Camera del lavoro di via Chiarini, colpita dall’alluvione dello scorso 16 maggio.

Al quartier generale della Cgil, posto nel Borgotto – uno dei punti della città più danneggiati dall’alluvione – Landini ha per prima cosa voluto ringraziare i sindacalisti per la scelta di rimanere attivi per tutto il periodo dell’alluvione. "Avete dimostrato una grande capacità di reagire", ha commentato Landini, "non facendo mancare ai lavoratori un punto di riferimento. Siete l’orgoglio della Cgil".

Maurizio Landini, accompagnato dai numeri uno ravennate e regionale Marinella Melandri e Massimo Bussandri, è poi intervenuto circa la nomina a commissario per l’alluvione del generale dell’esercito Francesco Paolo Figliuolo, già commissario al tempo dell’emergenza dovuta al Covid. "Ora occorre impedire che passi il messaggio che una volta nominato il commissario i problemi siano risolti". La Cgil terrà alta l’attenzione in particolare sul capitolo dei rimborsi ai cittadini: "il governo ha dichiarato che rimborserà i danni al 100%, quindi ci aspettiamo che agisca di conseguenza". I rimborsi al 100% sono uno dei temi più caldi nel confronto fra le amministrazioni e i comitati dei quartieri alluvionati, i quali, ad oggi, non hanno però ricevuto vere rassicurazioni. "Ad ogni modo le risorse al momento mancano: bisogna trovarle al più presto". La scelta di Figliuolo sembra aver soddisfatto Landini solo in parte: "il governo ha optato per una centralizzazione della gestione commissariale. Noi pensiamo che la ricostruzione vada gestita da chi conosce questo territorio. Sarà importante evitare sovrapposizioni. Ad oggi gli unici enti ad aver dato risposte ai cittadini sono stati i Comuni". Landini ha poi lanciato uno sguardo verso il futuro: "il cambiamento climatico non passerà, rimarrà un tema con cui fare i conti. Occorre mettere in sicurezza il territorio al più presto per evitare che nuovi eventi estremi causino altre catastrofi. Ora dobbiamo pensare a come ricostruire, o meglio ripensare, prima ancora di ricostruire". La Romagna si è trovata più fragile di quanto dovesse essere davanti a quest’alluvione: un problema che coinvolge pressoché tutto il paese e non solo la vostra regione; qui c’è l’Italia da riprogettare. Landini ha poi ricordato della sottoscrizione lanciata dalla Cgil per la risposta all’alluvione: "rimanendo aperta la Camera del lavoro di Faenza ha dimostrato quanto realtà come queste siano fondamentali per il tessuto sociale e produttivo".

