Il gran finale di ‘Polis’

Oggi si chiude il Polis Teatro Festival di Ravenna con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic/ErosAntEros.

Alle 12 il teatro Socjale di Piangipane ospita lo spettacolo ’Millenovecento/8’9, in prima nazionale, della compagnia ’Le Cerbottane’.

Lo spettacolo sarà seguito da un breve momento di incontro dal titolo ’No’, il dibattito no!’ che vedrà dialogare la compagnia e Guido Ceroni, dell’Istituto Storico della Resistenza.

Si prosegue nel pomeriggio (ore 17, partenza dal teatro Rasi) con la performance itinerante ’The Walks’ di Rimini Protokoll.

Alle 18 (all’Artificerie Almagià) spazio a ’Death and birth in my life’, un’installazione audio-video di Mats Staub, artista svizzero di base a Berlino.

Alle 20 (al Ridotto del teatro Rasi) ErosAntEros chiude il festival con lo spettacolo ’Sulla difficoltà di dire la verità’, tratto dal saggio politico-letterario ’Cinque difficoltà per chi scrive la verità ’di Bertolt Brecht, assieme ad alcune poesie dello stesso autore, in una forma che si concentra sul piano sonoro-vocale, con la performance vocale di Agata Tomsic e il live electronics di Davide Sacco, e sul piano visivo con la proiezione delle immagini di realtà del fotografo Michele Lapini.