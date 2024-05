Il gran finale nelle botteghe

Gran finale oggi per ’Buongiorno Ceramica!’, che vede le realtà aderenti al circuito delle città della ceramica aprire al pubblico le botteghe. Oggi dalle 9.30 alle 12 nel Salone delle Bandiere del municipio è in programma la colazione del ceramista; per tutta la giornata sarà invece l’apertura straordinaria delle botteghe il cuore della kermesse, che si concluderà con l’apertura al pubblico di palazzo Zauli-Naldi in piazza del Popolo: nel giardino si terrà alle 17.30 l’Aperitivo del ceramista, con i produttori vinicoli dell’associazione Torre di Oriolo, e le creazioni di Mondial Tornianti.

f.d.