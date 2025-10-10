Il gran galà di Confcommercio. Premiate le imprese protagoniste

Un compleanno festeggiato nel migliore dei modi. Giovedì si è svolta la serata per l’80° anniversario di Confcommercio della provincia di Ravenna, al Palace Hotel di Milano Marittima. Una celebrazione dedicata alla storia, al futuro e al valore delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi e della piccola e media impresa che da ottant’anni rappresentano la spina dorsale del territorio.

A condurre l’appuntamento è stata la giornalista Ilaria Iacoviello, che ha accompagnato gli ospiti in un percorso tra interventi istituzionali, momenti musicali e riconoscimenti alle imprese storiche. Sul palco si sono alternati il presidente di Confcommercio provincia di Ravenna Mauro Mambelli, il presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna e direttore di Confcommercio provincia di Ravenna Giorgio Guberti, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e l’arcivescovo di Ravenna-Cervia Mons. Lorenzo Ghizzoni. C’è stato anche un momento dedicato allo spettacolo, con la coreografia del ’Lago dei cigni’ delle ballerine del Ravenna Ballet Studio, dirette da Cinzia Di Pizio.

Durante la serata i temi toccati hanno spaziato dal valore dell’associazionismo al ruolo del commercio come presidio sociale, fino alle sfide della modernità e alla resilienza delle imprese dopo l’alluvione, con uno sguardo rivolto alle prospettive di sviluppo e alle infrastrutture del territorio.

"Ottant’anni di storia – ha detto Mauro Mambelli – sono un patrimonio prezioso, ma il nostro sguardo resta rivolto al futuro. Le imprese sono comunità viva, fatta di persone, valori e coraggio. Confcommercio continuerà a essere la casa di chi crede nel lavoro, nell’innovazione e nelle relazioni umane".

Il momento più atteso della serata è stato quello delle premiazioni delle imprese storiche, insignite della targa ’Confcommercio Gold’ per il loro contributo alla crescita economica e sociale del territorio.

Ecco a chi è andato il riconoscimento: Gallamini Fiori (Lugo), Tabaccheria Ricevitoria Ricci Picciloni (Lugo), Casa del Corredo Foschini (Faenza), Sorelle Resta (Faenza), Meinardi Ceramiche (Faenza), De Stefani (Ravenna), Antica Trattoria Al Gallo (Ravenna), Erboristeria Giorgioni (Ravenna), Cartolibreria Salbaroli (Ravenna), Forno Casali (San Pietro in Trento), Farmacia Boattini (Coccolia), Gioielleria Lugaresi (Ravenna), Hotel Flora (Milano Marittima), Pensione Rosa (Cervia).