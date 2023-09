Il Gran Premio Nuvolari oggi attraversa Conselice

Nella mattinata odierna attraverserà anche Conselice - dove lungo la centrale via Garibaldi è previsto un ‘controllo a timbro’ -, la terza ed ultima tappa della 33ª edizione del Gran Premio Nuvolari, evento internazionale di regolarità per auto storiche, che da giovedì 14 a domenica riunirà a Mantova, in piazza Sordello, i gentlemen drivers provenienti da tutto il mondo con le loro affascinanti vetture d’epoca per onorare la memoria del ‘Grande Nivola’, icona senza tempo e sportivo leggendario che ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia dell’automobilismo del XX secolo.

Organizzata da ‘Mantova Corse’, l’edizione di quest’anno sarà ancora più coinvolgente e ricca di novità. Lungo un percorso di 1.130 km, gli equipaggi attraverseranno Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Come da consolidata tradizione, il numero 1 verrà riservato simbolicamente al più grande pilota di tutti tempi, il mitico Tazio Nuvolari. Poi una rappresentanza di GT, moderne Gran Turismo, e quindi le 275 auto storiche provenienti dai numerosi paesi in rappresentanza di tutti i continenti e le 49 le case automobilistiche in gara, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, Bmw e Porsche fino alle francesi firmate Ettore Bugatti.

Quest’anno saranno più di 100 le vetture anteguerra (fabbricate dal 1932 al 1939) che prenderanno parte alla manifestazione. Significativa anche la presenza di numerose auto degli anni ’50; saranno 150 i partecipanti che correranno il Gran Premio con vetture dei marchi Ferrari, Jaguar e Porsche. Oggi, i gentlemen driver, partendo da Rimini, si confronteranno con le temutissime prove cronometrate di Meldola, passando poi da Faenza, ospiti della Scuderia di Formula 1 Alpha Tauri e in pista a Imola, all’interno dell’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’. Gli equipaggi giungeranno poi a Conselice per poi rientrare a Mantova dopo aver attraversato Argenta e Ferrara.

lu.sca.