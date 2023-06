Il grande cuore della Fortitudo Idropulitrici e teli per gli alluvionati

Da Bologna a Conselice con un carico di solidarietà. Questa è la missione della società di basket Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 e Fortitudo per il Sociale, associazione di promozione sociale legata alla Effe, che ieri hanno consegnato materiale in uno dei Comuni più colpiti dall’alluvione. "Ma ne consegneremo altro, a seconda delle necessità – dice Giorgio Archetti, presidente di Fortitudo per il Sociale –. Siamo in contatto con il Comune di Conselice che ci ha chiesto disinfettanti e materiale per la pulizia della casa e per l’igiene personale, che consegneremo prossimamente".

Intanto ieri all’assessore allo Sport del Comune di Conselice, Raffaele Alberoni, la delegazione di Fortitudo per il Sociale con il capitano della squadra Matteo Fantinelli, Archetti, il responsabile dei rapporti con la stampa Francesco Livorti e la dirigente Daniela Del Gaudio ("Vero motore dell’iniziativa"), ha consegnato un primo carico di aiuti. "Avevamo con noi due generatori di corrente da 3.500 watt – inizia a elencare Archetti –, 20 idropulitrici, 8 pompe sommerse, torce, guanti, stivali, tute waters, integratori di sali minerali, sovrapantaloni, tubi e altro materiale idraulico. Qualche ora prima della partenza, poi, abbiamo ricevuto richiesta da Conselice di teli di plastica per coprire le derrate e abbiamo fatto un appello sui social a cui hanno prontamente risposto tifosi e sostenitori. Così abbiamo portato anche quelli". Nel pomeriggio di ieri la delegazione è poi rientrata a Bologna: "Siamo stati molto contenti di essere stati accolti dalle istituzioni di Conselice dove torneremo. E se ci sarà qualche altra esigenza noi saremo ben lieti di dare una mano" conclude Archetti.