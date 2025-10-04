Il grande giorno del Mei: la musica è qui

Continua a Faenza, dopo il successo dell’anteprima, l’edizione numero 30 del Mei – il Meeting delle Etichette Indipendenti – la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi con concerti continui sui palchi allestiti nel centro storico manfredo. Come sempre tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini del centro storico di Faenza. Quest’anno con il programma ancor più ricco e articolato di sempre per festeggiare i primi 30 anni dello stesso Mei.

Uno dei momenti clou, sarà oggi a partire dalle 17 con la consegna delle targhe Mei 2025, sul palco centrale di piazza del Popolo con i concerti di Eugenio Finardi, Anna Castiglia, Giulia Mei, 18k, Deschema, Foreign Air, Punkcake, la presenza di Tony Esposito e tantissimi altri. Il presentatore della serata sarà Savino Zaba (Radio Rai): tra gli altri presentatori degli eventi anche Alice Liverani (Oaplus), Massimo Dibernardo (Fly Web) e Riccardo De Stefano di (Exit Well). "Le Targhe Mei – ha spiegato il patron dello stesso Mei, Giordano Sangiorgi – da sempre hanno saputo anticipare quali erano alcuni futuri percorsi musicali di successo del nostro paese e lo dimostrano le Targhe assegnate come Miglior Artista Emergente nel 2017 e come Miglior Artista Indipendente nel 2023 a Lucio Corsi, ma anche quella assegnata a Colapesce & Dimartino nel 2019 e a Brunori Sas nel 2017, ma si potrebbero fare ancora tantissimi esempi, come gli esordi al Mei di artisti come i Maneskin, Diodato e Ermal Meta, solo per citarne alcuni. Un chiaro segnale di come il Mei con il suo ampio giro di partner e collaboratori tra etichette, festival, promoter, organizzatori, artisti e giornalisti riesca a cogliere, spesso, in anticipo, ciò che di nuovo si muove nel panorama della nuova musica italiana indipendente ed emergente".

Un grande cantautore, si aggiudica la Targa Mei artista indipendente dell’anno, ovvero Eugenio Finardi. "Esempio più unico che raro di artista davvero indipendente, anche quando era legato a etichette major, che non ha mai rinunciato ad assecondare il proprio fervore creativo, a ricercare nuove vie di espressione, a lanciare messaggi significativi attraverso i testi, con un album, ’Tutto’ tra più ispirati, pubblicato dopo mezzo secondo di carriera". Anna Castiglia riceverà la Targa Mei-Exitwell come Artista Emergente, Antonella Ruggiero il Premio alla Carriera – che le verrà consegnato in una data successiva visti i problemi di salute dell’artista – e Tony Esposito il Premio Mei Musica per la Pace. Durante la consegna di quest’ultimo si farà un appello per ’Una Voce per Gaza’ e si presenterà il bando per giovani cantautori legato agli ottocento anni dalla morte di San Francesco. Poi ’La verità’ di Brunori Sas riceverà il riconoscimento quale miglior videoclip delle 30 edizioni del Mei. I due Premi Giovani andranno a Punkcake e Giulia Mei mentre il Premio Hip-hop Mei sarà assegnato a 18K con Ed Mars e 4997. Sempre oggi, alle ore 11, la scrittrice faentina Giulia Argnani presenterà il suo libro ’Io che amo solo te’, mentre alle 12 Tony Esposito presenzierà la ristampa per i 40 anni del suo lp ’Il grande esploratore’. Alle ore 14 Giordano Sangiorgi parlerà del suo libro ’La cantina del nuovo liscio’ mentre alle 15 Ezio Guaitamacchi e Aldo Pedron parleranno della loro fatica editoriale, ’Vinilmania’. Seguirà alle 16 Eugenio Finardi e il suo disco ’Tutto’ e alle 17 ci sarà la presentazione del libro di Massimo Roccaforte, ’Il canzoniere del proletariato’.

Ritorna, poi, alla sua decima edizione, il Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus, come non mancherà sino a domani, la Fiera del Disco nel Salone delle Bandiere del Comune, con decine di espositori da tutta Italia, migliaia di dischi e cd in vendita tra prime stampe, dischi rari, e non, di tutti i generi musicali (orario, oggi 10-22, domani 10.20).

Ugo Bentivogli