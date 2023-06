Il grande lavoro per pulire le strade

Già da qualche giorno diversi auto-spurghi a Castel Bolognese sono impegnati nella pulizia delle strade con acqua a pressione. Nonostante i mucchi di fango siano stati prelevati e dispersi, la pioggia delle ultime giornate ha purtroppo evidenziato – come accaduto, del resto, in diverse località del teritorio – che non tutti i tombini e le condutture delle acque chiare sono state ripulite adeguatamente e, a questo proposito, in alcune strade del centro si sono formati piccoli allagamenti.

Si prospetta un lavoro lungo per tornare alla normalità, esattamente come succederà anche a Faenza.