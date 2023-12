Il grande teatro del Cisim

Oggi e martedì 19 alle 18.30 è in programma la presentazione del progetto ’Il Grande Teatro di Lido Adriano’ al CISIM in viale Parini 48, a Lido Adriano. Si tratta di due incontri pubblici aperti alla cittadinanza in cui il gruppo organizzativo presenterà il nuovo lavoro de ’Il Grande Teatro di Lido Adriano’, tratto da ’Panchatantra, o le mirabolanti avventure di Kalila e Dimna’. Durante questi incontri ci sarà la possibilità di iscriversi ai laboratori che partiranno il 15 gennaio 2024. Queste due tappe di avvicinamento serviranno a raccontare alla comunità il lavoro che si andrà a costruire, inizialmente con i laboratori suddivisi, per poi unirli nella costruzione dello spettacolo finale. I laboratori, da gennaio, saranno tutti gratuiti e così suddivisi: lunedì laboratorio di rap, dagli 8 ai 12 anni dalle 16.45 alle 17.45; dai 13 anni in su dalle 18 alle 20.

Martedì i laboratori di teatro: teatro per bambini (5-12 anni) dalle 16.30 alle 18; teatro per adolescenti (13-17 anni) dalle 18 alle 19.30; teatro serale (per tutte le età) dalle 19.30 alle 21. Mercoledì laboratorio di musica d’insieme 18-20 e laboratorio di voce e canto alla stessa ora. Giovedì laboratorio di danza Hip Hop dai 6 ai 12 anni 16.45-18; dai 13 anni in su 18.15-19. Saranno poi avviati un laboratorio di cucito e sartoria, ed un percorso per volontari e volontarie che vorranno lavorare “dietro alle quinte” durante le repliche dello spettacolo. Il nuovo lavoro debutterà all’interno del programma del Ravenna Festival 2024.