Il grande traguardo di Elvira Balducci Ha compiuto 104 anni

Quello della Bassa Romagna si conferma ancora una volta come uno dei territori della nostra provincia in cui si taglia il maggior numero di traguardi di grande longevità. Un’ulteriore testimonianza arriva da Fusignano, dove lo scorso venerdì Elvira Balducci ha festeggiato la bellezza di 104 primavere.

Nata a Cotignola il 24 marzo 1919, la super nonna a Cotignola, vedova di Primo Bertozzi, nel corso della sua vita ha inizialmente lavorato come contadina ed in seguito come casalinga. Il marito, classe 1915, ha fatto il contadino e dopo la guerra, nel 1950, è riuscito ad acquistare un trattore e diventare così trattorista per conto terzi. Nonostante la veneranda età la neo ultracentenaria gode ancora di ottima salute ed è aiutata da una badante, insieme alle tre figlie Nadia, Renata e Gigliola. A partecipare ai festeggiamenti e a portarle in dono un omaggio floreale a nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità fusignanese, è stato il sindaco Nicola Pasi.

lu.sca.