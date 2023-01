Il Green-Go Bus in Borgo La linea dal primo marzo

Per il Borgo è una sorta di rivoluzione della mobilità: dal primo marzo la linea B del Green-Go Bus migrerà infatti in direzione del parcheggio del centro commerciale Borgo, che sarà collegato alla piazza dalla linea di bus elettrici gratuiti già presente in città da dieci anni. "I bus elettrici partiranno ogni venti minuti in tre diverse fasce orarie della giornata, dal lunedì al sabato – spiega Silvia Vassura, dell’Ufficio mobilità del Comune di Faenza – dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 19.30". Il tragitto dal parcheggio del centro commerciale alla piazza durerà dieci minuti e le fermate saranno tre: in via Fornarina in corrispondenza del centro sociale e degli impianti sportivi utilizzati dalla Virtus, in via Forlivese nelle vicinanze dell’istituto comprensivo Carchidio-Strocchi e in corso Europa nei pressi della chiesa di Sant’Antonino, baricentro di molte attività culturali del quartiere grazie alla presenza del cinema Europa. Superato il ponte delle Grazie, i bus faranno rotta per piazza XI febbraio: il capolinea sarà posto in via Barilotti. I mezzi faranno poi ritorno su corso Saffi attraverso via Marco da Faenza.

La richiesta per un collegamento di questo tipo era forte in Borgo, "in particolare – spiega il consigliere del quartiere Gianluca Baccarini – alla luce della quantità di cittadini che negli ultimi dieci anni hanno scelto di trasferirsi qui, causando un aumento significativo del traffico in via Fratelli Rosselli, via Forlivese e via Fornarina". Sulla tratta attualmente coperta dalla linea B del Green-Go Bus, quella compresa fra la piazza e il centro commerciale La Filanda, rimarrà attiva la linea 2 di Start Romagna, che "a breve sarà potenziata", promettono il sindaco Isola e l’assessora alla Mobilità Milena Barzaglia. La linea A del Green-go bus rimane invece invariata: dal centro a piazzale Pancrazi. "Nel 2022 ha registrato 80mila viaggiatori, per un totale che dal 2013 a oggi supera il milione", fa notare Giorgio Erbacci, al timone dell’impresa che mette a disposizione i bus. "La richiesta di trasporto pubblico locale è stata del resto fortissima sin dalla fine dell’emergenza Covid – spiega la giunta –. Con questa nuova linea, da marzo, cambiando il bus nell’area della piazza, sarà possibile attraversare l’intera città da un lato all’altro in venti minuti, gratuitamente". Sulle due linee saranno attivi giornalmente tre dei Green-Go Bus dell’impresa Erbacci, che conta in totale una flotta di cinque bus elettrici, ciascuno con una decina di posti a sedere, per un totale di 25-30 posti considerando anche quelli in piedi. L’azienda ha in previsione l’acquisto di altri quattro mezzi elettrici, leggermente diversi dagli attuali, in modo da avere un maggior margine di manovra, considerati i tempi di ricarica piuttosto lunghi.

Filippo Donati