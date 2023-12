Il grido di allarme dell’esperta: "La crepa di Sant’Apollinare?. I controlli sono troppo pochi..."

"La crepa nel muro di Sant’Apollinare? Beh, perché sorprendersi? Sono monumenti che hanno centinaia di anni, ovvero sono pieni di acciacchi e a questo si aggiungono, come sa qualunque buon muratore, le conseguenze della subsidenza, ovvero squilibri anche impercettibili nelle strutture. Sono anni che lo ripeto: i monumenti ravennati, patrimonio dell’Unesco, andrebbero monitorati continuamente e continuamente sottoposti a interventi, in particolar modo i mosaici. Invece non si fa e anzi ci sono monumenti che da venti-trent’ anni non vengono ‘visitati’, un tempo scandalosamente enorme che accentua i rischi di gravi danni a un patrimonio che il mondo ci invidia"

Cetty Muscolino, per trent’anni operativa e responsabile sul fronte del restauro musivo alla Soprintendenza, non usa giri di parole nella sua denuncia sui rischi cui vanno incontro gli storici monumenti ravennati. "Il primo rischio è il distacco delle tessere per deperimento delle malte, poi ci sono i problemi connessi all’inquinamento interno e quindi alla pulizia dei mosaici, infine la valutazione delle conseguenze dell’abbassamento del suolo, anche solo pochi millimetri incidono…". Aggiunge Muscolino, in pensione dalla Soprintendenza dal 2013: "Sono gridi d’allarme che lancio da tempo, l’ultima volta un anno fa a un convegno organizzato da Università e Soprintendenza sui ‘Monumenti Unesco’ di Ravenna. Ma le mie parole da sempre cadono nel vuoto".

Negli anni, a cominciare da oltre mezzo secolo fa, di interventi sui monumenti e sui mosaici ne sono stati fatti. Non bastano?

"Ma neanche per idea. Intanto mai sono stati fatti restauri completi, ma solo parziali e poi, comunque, trattandosi di monumenti che hanno secoli sulle spalle andrebbero controllati almeno ogni vent’anni perché l’usura del tempo soprattutto sulla composizione delle malte è inesorabile. Tenga presente che ci sono mosaici che non vengono controllati da oltre mezzo secolo come in Sant’Apollinare in Classe. Qui l’ultimo intervento absidale risale al 1970 con la cooperativa mosaicisti e l’intervento del restauratore Otorino Nonfarmale, mentre un altro intervento, ed ero io a dirigere, risale a 16 anni fa".

Gli interventi, mi sembra di capire, non sono comunque finalizzati solo al restauro, al consolidamento dei mosaici che presentino problemi alla malta, ma anche all’approfondimento degli studi…

"Proprio così. Prendiamo Sant’Apollinare in Classe. Il restauro dell’arco trionfale nel 2006 è un chiarissimo esempio di quanto ancora ci sia da studiare: la zona centrale, comprendente il Cristo e le nuvole, è allettata su malta originale, mentre i simboli degli evangelisti sono su malte cementizie a seguito di lavori nel 1949-‘50. Quei lavori hanno evidenziato come l’intera fascia musiva, vale a dire i simboli degli evangelisti, sia attribuibile a mosaicisti bizantini del VI secolo, mentre il clipeo centrale col Cristo risale probabilmente all’XI secolo, probabilmente un rifacimento a seguito di un crollo. Ma tutto questo si scopre solo facendo lavori continui".

Lei ha gestito numerose campagne di restauro sui mosaici dei nostri monumenti…

"Dal 1989 ho avuto fra l’altro la responsabilità della conservazione e restauro dei mosaici parietali delle chiese ravennati. Fra l’88 e il ‘99 abbiamo lavorato in San Vitale, 400 metri quadrati di mosaici parietali. Il lavoro doveva poi proseguire, ma siccome incombeva il Giubileo il cantiere fu chiuso rimandando i lavori agli anni successivi. Stiamo ancora aspettando e sono passati 22 anni".

E poi?

"Al battistero Neoniano ho lavorato nel 2006-2007, ma solo con piccoli interventi, invece il Battistero è un malato grave, con fenomeni di corrosione; poi fra il 1988 e il 2009 sulle pareti meridionale e settentrionale di S. Apollinare Nuovo, ma solo su parti, non sull’intero complesso musivo. Il restauro ci permise di scoprire la diversa composizione materica delle tessere. In Galla Placidia il restauro della Lunetta di San Lorenzo risale a 30 anni fa, altri restauri vanno dal 2008 al 2012".

Quei restauri quali mali evidenziarono?

"Quelli di sempre, distacco degli strati di malta e delle tessere, degrado materico, rischio di crolli. Per questo occorrono controlli costanti. Mi rendo conto che montare impalcature in chiese enormi e alte decine di metri è complicato e costoso, ma è l’unico modo per prevenire danni, per conservare e tramandare nei secoli monumenti che ogni anno attirano a Ravenna decine di migliaia di visitatori con benefici per tante categorie economiche. Un allarme eccesivo il mio? No, solo senso di responsabilità".