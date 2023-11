Il gruppo Cofra nelle scuole per "costruire il mondo"

Prende il via sabato 25 novembre il progetto lanciato dal gruppo Cofra nelle scuole di Lugo per stimolare l’inclusione. Dal titolo ‘Con la mia classe costruisco il mondo’, l’evento coinvolge 120 classi per oltre 2.600 allievi degli istituti della città. Si tratta delle scuole dell’infanzia Capucci, Emaldi, Sacro Cuore, San Giuseppe, La Filastrocca e Fondo Stiliano, le primarie Codazzi Gardenghi e Garibaldi e le medie Baracca e Gherardi, oltre agli istituti paritari Sacro Cuore e San Giuseppe. Ogni allievo riceverà da Cofra un planisfero sul quale potranno essere posizionate le tessere del puzzle consegnate nei due punti vendita Conad della città – il superstore di Madonna delle Stuoie e il negozio TuDay di via Ricci Curbastro – ogni 10 euro di spesa. Una volta terminato il puzzle che si compone di 280 tessere, l’insegnante dovrà inviare una foto all’organizzazione per stilare una classifica. A prescindere da quest’ultima, a tutti gli istituti partecipanti sarà consegnato un buono spesa messo a disposizione da Cofra, da spendere per qualsiasi genere di consumo all’interno degli stessi punti vendita di Lugo. "Il racconto e la rappresentazione del mondo fornita dal puzzle – spiegano da Cofra – potrà quindi essere l’occasione per gli insegnanti per approfondire in aula abitudini, costumi e anche curiosità di tutti i popoli: dai piatti tipici alle tradizioni più antiche, dalle specificità naturalistiche e paesaggistiche di quel territorio alle opere d’arte più note".

L’immagine, una volta completata, rimarrà in classe e accompagnerà l’attività scolastica dell’intero anno. La raccolta delle tessere terminerà il 21 gennaio 2024. "Alla base dell’accoglienza e dell’integrazione – afferma Roberto Savini, presidente del gruppo Cofra – c’è sicuramente la conoscenza. Per questo abbiamo pensato a un progetto per gli studenti e per i giovani, che rappresentano il futuro della nostra società. Un gioco e non un concorso, in cui nessuno vince ma tutti possono imparare qualcosa sul mondo che ci circonda, per sentirlo più vicino e al tempo stesso, metaforicamente, ‘costruirlo’". Il gruppo Cofra presente sul territorio da 50 anni conta su circa 42mila soci a cui si aggiungono 250 soci lavoratori. In provincia gestisce quindici negozi di cui due a Lugo.

m.s.