Il gruppo Consar dona 100mila euro agli alluvionati

Al lavoro 24 ore su 24 nelle zone alluvionate e colpite da frane, e attento alle necessità che le popolazioni di Ravenna e di Forlì-Cesena hanno nel pianificare la ricostruzione quando l’acqua si sarà ritirata. E’ questo lo spirito che anima il Gruppo Consar che, al termine dell’assemblea di bilancio di ieri, ha annunciato di destinare alle popolazioni alluvionate delle due province confinanti la somma di 100mila euro. Il consorzio di autotrasportatori, tra i più grandi d’Europa, non è nuovo a iniziative di carattere sociali, anche se l’impegno, in questa circostanza, è veramente straordinario. "Siamo davanti a territori devastati e a persone colpite nelle loro sensibilità. Quando senti dire ‘Ho perso tutto quello che ho costruito in una vita’ ti si stringe il cuore perché questa è la drammatica realtà per migliaia di famiglie e imprese", ha detto il presidente Veniero Rosetti. "Spero che questo ci insegni – ha aggiunto - che dobbiamo fare qualcosa, anche piccola, ma dobbiamo fare, senza mai dimenticare di ascoltare le persone che si incontrano tutti i giorni". Il Gruppo Consar è al lavoro nelle aree alluvionate e franate con 135 mezzi, principalmente per movimento terra e motrici. Alle province di Ravenna e Forlì-Cesena sono stati devoluti 50mila euro a testa. "Dobbiamo indennizzare chi ha subito danni e programmare lavori straordinari per aumentare la sicurezza del territorio", ha detto il presidente della Provincia, Michele De Pascale.