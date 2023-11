Il Gruppo municipale ha eletto i suoi dirigenti

Marino Baldani confermato reggente del Gruppo Municipale per un altro triennio, 202326. Dopo quattro Rioni e il Borgo Durbecco, è stato il turno del Gruppo Municipale eleggere i dirigenti che ne reggeranno le sorti nel prossimo triennio. A dirigere il Gruppo Municipale per un altro mandato, sino al 2026, sarà ancora Marino Baldani, che ricopre questa carica dal 2009. I soci del Gruppo Municipale, lo hanno decretato nella votazione tenuta la settimana scorsa, nella loro sede di Palazzo Laderchi, tutt’ora in fase di ristrutturazione. Ben 48 quelli che si sono recati al voto su un centinaio di soci, nel primo turno di votazioni, per eleggere il Reggente. Rielletto, con largo plebiscito, Marino Baldani con 46 voti. Questi gli altri eletti in consiglio, detti "consoli" nella seconda serata di votazioni: Giulia Timoncini, Marco Rani, Maira Rani, Rodolfo Cicognani, Claudia Pertosa, Stefano Liverani, Savio Conficconi, Elisa Babini. Primo dei non eletti Stefano Conficconi. Nel primo consiglio, nei prossimi giorni, saranno nominati i due siniscalchi, ovvero i due capitani. Appena eletto questo le parole pronunciate da Marino Baldani. "L’entusiasmo vedo che non manca. Ringrazio il collegio elettorale per il lavoro svolto" Una grande passione per le giostre cavalleresche e soprattutto per le sfilate storiche contraddistingue questa "compagine", costituita in associazione solo dal 1996, ma di fatto sempre presente sin dalla prima edizione della popolare corsa faentina.

Gabriele Garavini