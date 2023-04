Il Gruppo Villa Maria punta sullo spazio

È al Centro Nasa di Houston in questi giorni una delegazione di imprese dell’Emilia-Romagna coinvolte nel settore aerospaziale in virtù dell’accordo siglato nel 2021 dalla Regione con Ministero della Difesa e Aeronautica Militare. Lo sguardo è rivolto al lancio, il prossimo novembre dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, della missione Axiom, in volo attorno alla Terra in quello che sarà il viaggio della prima stazione orbitante privata.

Gvm Assistance – ramo d’azienda del Gruppo Villa Maria di Cotignola – è fra le realtà emiliano-romagnole della delegazione, insieme a Barilla, Technoym e Dallara, che hanno avuto un incontro a tu per tu con il direttore tecnico di Axiom Space Matt Ondler. Con loro c’erano anche l’astronauta Walter Villadei e il viceministro per Imprese e Made in Italy Valentino Valentini.

"La nostra realtà", spiega per Gvm Assistance l’amministratore delegato Andrea Masina, in Texas insieme al direttore sanitario Giampaolo Stopazzolo, "guarda in particolare al monitoraggio dei parametri vitali degli astronauti. Nello specifico il nostro impegno è rivolto a due device, a firma di AppSense e della modenese IppocraTech: il primo è un sistema capace di tenere controllata la frequenza cardiaca per 24 ore al giorno, dando vita a quello che è un costante elettrocardiogramma, dal quale ricavare dati sull’attività del cuore nelle varie fasi della vita nello spazio. Il secondo invece si occupa di monitorare cinque parametri – il tracciato cardiaco, la pressione sanguigna, la frequenza respiratoria, l’ossigenazione del sangue e la temperatura – attraverso un test non invasivo della durata di 90 secondi. Da questo primo set di dati l’applicazione ne ricava poi altri, quali ad esempio la variabilità del battito cardiaco e la presenza di acido lattico".

Sono passati più di sei decenni da quel primo volo orbitale al termine del quale Yuri Gagarin, atterrato a un centinaio di chilometri dal punto previsto, si mise a camminare per i campi della Russia nella sua tuta arancione, avvicinato da alcune contadine che lo aiutarono a contattare il centro spaziale, in quel momento all’oscuro di dove lui si trovasse: oggi le tecnologie sono evolute, e gli astronauti sono costantemente monitorati in tempo reale dai loro colleghi a terra; si può dire che non siano quasi mai davvero soli nel cosmo. Un fattore, quest’ultimo, fondamentale soprattutto in vista della programmazione di un eventuale futuro approdo dell’uomo su Marte, che richiederebbe agli astronauti un viaggio di circa un anno, lontani dalla Terra più di quanto qualunque umano lo sia mai stato.

"In futuro", prosegue Masina, "ci piacerebbe poter portare in orbita un sistema di Intelligenza artificiale symptom checker, che attraverso un dialogo con il paziente, grazie a una serie di domande incrementali, possa dare suggerimenti per approfondimento diagnostici, visite specialistiche, ed eventualmente indicazioni terapeutiche. Sarebbe un importante strumento diagnostico a supporto dell’attività medica". I veicoli spaziali del futuro – o meglio del presente che sta sbocciando – dovranno essere per gli astronauti non più solo una casa e un laboratorio spaziali: "con l’allargarsi dell’orizzonte dell’aerospazio sarà fondamentale poter attrezzare la stazione spaziale e gli altri moduli con tecnologie come queste, che consentano di tenere monitorata la quantità maggiore possibile di parametri vitali degli astronauti", conclude Masina. "Ciascun veicolo spaziale o elemento orbitante dovrà presentarsi insomma anche come un ‘ospedale nello spazio’".

Filippo Donati