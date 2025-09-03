Il jazz del prossimo futuro. Giovani talenti al Cisim

Il tram di Bologna

Il tram di Bologna
CronacaIl jazz del prossimo futuro. Giovani talenti al Cisim
3 set 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
Nuovo festival a Lido Adriano con concerti spalmati su due weekend. Il 26 settembre apre il trio di Ferri-Campanello-Doberti. Ingresso gratuito. .

Il trio composto da Edoardo Ferri, Federico Campanello e Fabrizio Doberti

Nasce a Ravenna una nuova manifestazione musicale, ’Le forme del jazz a venire’, organizzata da Jazz Network ETS con il sostegno del Ministero della Cultura e di Siae, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, dedicato alla valorizzazione degli artisti under 35. L’iniziativa, che si svolgerà nell’arco di due fine settimana (26-27 settembre e 3-4 ottobre), porterà sotto i riflettori formazioni jazzistiche emergenti che hanno le carte in regola per accedere a uno status professionale elevato. “Le forme del jazz a venire” accentuerà particolarmente l’elemento giovanile: l’età media degli artisti coinvolti è infatti di 25 anni. A rimarcare il ruolo fondamentale dell’elemento anagrafico è anche la location che ospiterà i concerti (tutti a ingresso gratuito): il Cisim di Lido Adriano.

Il chitarrista Edoardo Ferri, il contrabbassista Federico Campanello e il batterista Fabrizio Doberti saranno i protagonisti dell’esordio di ’Le forme del jazz a venire’, venerdì 26 settembre. Il materiale originale del trio e le improvvisazioni collettive si integrano con spunti compositivi derivanti dal jazz classico e contemporaneo, dalla musica europea, dal rock. Il 27 settembre protagonista la violinista Anaïs Drago, alla guida di un trio con il clarinettista Federico Calcagno e il batterista e percussionista Max Trabucco. La formazione, fresca di debutto discografico (il live Relevé), traduce in musica gli spunti estetici di artisti e autori quali Paul Klee, Umberto Boccioni e Alejandro Jodorowsky, utilizzando il vocabolario del jazz classico e d’avanguardia nonché della musica classico-contemporanea.

Venerdì 3 ottobre esibizione del Not to Mention Trio, formazione romagnola che unisce i talenti del pianista e tastierista Marco Pierfederici, del bassista elettrico Vito Bassi e del batterista Mattia Zoli. Per la serata conclusiva, sabato 4 ottobre, è atteso il quartetto di Lorenzo Simoni. Sebbene ancora giovanissimo, il sassofonista toscano vanta già numerose affermazioni in concorsi nazionali e internazionali. Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli; inizio alle 21.30; info: www.leformedeljazzavenire.it

© Riproduzione riservata

