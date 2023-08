Il JP Pineta domani parla spagnolo Un party tutto dedicato a Ibiza

Già consacrato come uno dei locale trendy della riviera, il JP Pineta di Milano Marittima con la sua nuova gestione continua a stupire con le sue serate. Domani il tema sarà ’Flower Chic’, tra gadget e allestimenti che riporteranno il pubblico a Ibiza e con la musica by Fabio Bartolini e Francesco Campanini, con vocalist Isa B. ’Flower Chic’ è un party ispirato alla moda hippie del Pacha di Ibiza-famoso club dell’isola più trendy del Mediterraneo, che ha lanciato questo trend-tra musica anni 60, mood di pace, ispirazione allo slogan coniato nel 1965 dal poeta Allen Ginsberg, una festa di celebrazione, amore e gioia. Ma tutto in versione chic, come nello stile del locale. Questa sera, poi, come da tradizione serata Mamacita, tra ritmi black, hip hop, reggaeton, in collaborazione con Radio 105. Il locale si trova in viale Romagna 64; altre info sulla pagine sociale del JP Pineta.