Il Kfc all’Esp porta 25 posti di lavoro

Venticinque nuovi posti di lavoro al centro commerciale Esp di Ravenna dopo l’apertura, avvenuta ieri, del ristorante Kentucky Fried Chicken, conosciuto come Kfc.

Il locale si trova nel cuore della food court dell’Esp e sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 21, e dispone di una sala interna da 170 metri quadri con 20 posti a sedere.

Inoltre, offre la possibilità di ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, attraverso l’app di Kfc Italia con il servizio Clicca & Ritira e con il

servizio di delivery per consegne a domicilio.

"Dopo Bologna, Reggio Emilia, Casalecchio di Reno e Parma, abbiamo scelto Ravenna come area strategica per lo sviluppo del marchio nella regione – commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di Kfc in Italia – e per farlo abbiamo individuato un centro commerciale innovativo come l’Esp".

Oltre ai classici prodotti come le alette di pollo fritto piccanti, i filetti di pollo fritto in versione crispy, i panini classic original e classic zinger, colonel’s burger, il ristorante propone anche un menù vegano.

Insomma, con l’arrivo di Kfc, cresce l’offerta dell’area ristorazione del centro commerciale Esp.