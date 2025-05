Il laboratorio dei Filodrammatici

Il saggio finale del laboratorio per ragazzi organizzato dalla Filodrammatica Berton va in scena al teatro dei Filodrammatici L.A. Mazzoni. Il laboratorio, condotto da Gianluca Lusa, iniziato a gennaio 2025, ha accompagnato i partecipanti alla scoperta del mondo del teatro, come esperienza in prima persona. Ed il percorso di scoperta si compie nella preparazione dello spettacolo finale, ’La bizzarra signora Savage’.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni, viale Stradone 7 Faenza oggi e domani alle 21, domenica alle 16.30.

Per prenotazioni telefoniche e informazioni è possibile inviare un messaffio whataspp al 377-3626110, indicando data, numero di biglietti richiesti e un nominativo di riferimento. Attendere messaggio di conferma. Biglietto unico al costo di otto euro.