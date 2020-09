Alle 18, davanti alla Tomba di Dante, e con i Chiostri Francescani a fare da sfondo, si è cimentata nella lettura del XII Canto dell’Inferno. In questo scenario, Benedetta Craveri, critica letteraria e scrittrice, ha fornito ieri sera l’anteprima di due dei grandi eventi del 700° anniversario della morte di Dante: ‘La Divina Commedia nel mondo’ e l’assegnazione del Lauro Dantesco, il riconoscimento ideato da Walter Della Monica per rendere merito a coloro che con il pensiero e l’opera hanno contribuito e contribuiscono alla conoscenza del lascito dantesco. Uno scenario, quello del sepolcro del Sommo Poeta e dei confinanti Chiostri Francescani, che lega i due protagonisti premiati ieri sera. Benedetta Craveri è la nipote di Benedetto Croce,...

Alle 18, davanti alla Tomba di Dante, e con i Chiostri Francescani a fare da sfondo, si è cimentata nella lettura del XII Canto dell’Inferno. In questo scenario, Benedetta Craveri, critica letteraria e scrittrice, ha fornito ieri sera l’anteprima di due dei grandi eventi del 700° anniversario della morte di Dante: ‘La Divina Commedia nel mondo’ e l’assegnazione del Lauro Dantesco, il riconoscimento ideato da Walter Della Monica per rendere merito a coloro che con il pensiero e l’opera hanno contribuito e contribuiscono alla conoscenza del lascito dantesco. Uno scenario, quello del sepolcro del Sommo Poeta e dei confinanti Chiostri Francescani, che lega i due protagonisti premiati ieri sera. Benedetta Craveri è la nipote di Benedetto Croce, protagonista del 600° anniversario della ricorrenza dantesca al quale è dedicato il Lauro Dantesco alla memoria; i Chiostri Francescani sono la testimonianza dell’impegno di Cassa e Fondazione Cassa di Risparmio nella tutela e valorizzazione dell’opera dantesca, una simbologia che conduce al Lauro Dantesco ad Honorem consegnato ad Antonio Patuelli.

"Le ragioni del riconoscimento a Patuelli, presidente del Gruppo Cassa e presidente dell’Abi, sono molteplici", ha detto il sindaco Michele de Pascale. "E’ un caso esemplare di grande uomo di economia e d’impresa con una vera dimensione di intellettuale. I grandi uomini che hanno segnato i successi imprenditoriali hanno sempre avuto solide basi culturali" ha aggiunto. L’altro aspetto alla base del premio è l’impegno per la promozione dell’opera di Dante. "E’ stato il primo a promuovere per tempo iniziative in vista del Settimo centenario, ha alzato la voce quando il Governo tardava a riconoscere l’importanza storica del 2021, è stato artefice del recupero dei Chiostri. Vogliamo essere riconoscenti a chi, in maniera sobria e mai appariscente rappresenta un patrimonio di stima e conoscenze in Italia e in Europa. Un uomo che, quando Ravenna ha avuto bisogno, c’è sempre stato, senza interessi personali, ma con spirito patriottico".

E’ stato poi lo stesso Patuelli a ricordare il lavoro di Benedetto Croce, allora ministro, per trovare le risorse per il Sesto centenario, oltre che per l’alto contenuto del discorso tenuto a Ravenna durante l’anniversario. Il presidente dell’Abi e del gruppo bancario ravennate ha poi spiegato come nasce il suo profondo interesse per Dante. "Non mi deriva dalle letture scolastiche ma dal periodo universitario trascorso a Firenze" ha sottolineato. "In questa città ci sono cantiche della Commedia collocate in lapidi in determinati luoghi. Da lì la curiosità di capire il legame tra lo scritto e il luogo della collocazione". Ma l’esplosione vera e propria dell’interesse per il Sommo Poeta è stata oltre 20 anni fa "e coincide con le letture di Vittorio Sermonti. Rivoluzionò l’approccio alla Commedia perché prima illustrava quello che voleva dire Dante, poi lo leggeva. Ricordo di aver dedicato tre estati sui libri di Sermonti contenenti tutte le sue introduzioni alle letture". Poi viene il legame della Cassa con il poeta. "Fin dai tempi di Luigi Rava, vice presidente e poi presidente della banca, si interessò alle sorti dei Chiostri che non erano più dei Francescani. Ci sono stati ben tre restauri curati dalla Cassa e poi dalla Fondazione della Cassa di risparmio". Sulla fine degli anni ’90, Patuelli si convinse che l’appuntamento con il settecentenario andava preparato con largo anticipo, per non incorrere nelle improvvisazioni del centenario precedente. "Venti anni fa mi venne in mente il percorso preparatorio. La decisione di restaurare nuovamente i Chiostri, gli incontri culturali, la maturazione di una serie di sensibilità che poi hanno portato alla predisposizione di eventi per questo centenario".

Lorenzo Tazzari