Il lavoro dei volontari "Abbiamo salvato animali e pattugliato le case"

Quando scatta l’emergenza, i paletti burocratici che incasellano l’ambito operativo delle varie associazioni di volontariato cadono. L’importante, a quel punto, è mettersi a servizio della comunità in quello che è necessario fare. È quanto accaduto alla sezione provinciale dell’associazione nazionale Guardie ecozoofileambientali odv, nata pochi mesi fa a Bagnacavallo come risposta alle recenti modifiche al Codice della Protezione Civile che prevede l’organizzazione dei soccorsi e assistenza agli animali di affezione. I volontari che ne fanno parte hanno finora investito 1.000 ore del loro impegno non solo per salvare animali di affezione e intervenire nel recupero di carcasse, ma anche per portare aiuto alle persone che ne avevano bisogno. "È stato un lavoro duro ed in certi casi anche pericoloso per via degli effetti dell’evento calamitoso e le condizioni del tempo – spiega il vice presidente, Valeriano Savini, brigadiere capo dei carabinieri in congedo da pochi mesi –. Abbiamo fatto di tutto, dal salvataggio o evacuazione di animali di affezione che rischiavano di annegare nelle abitazioni e che i proprietari pregavano di salvare, al recupero di decine e decine di pesci trascinati via dalle acque anche per 89 km, al recupero e smaltimento delle carcasse di animali selvatici o domestici".

E non è tutto. "Abbiamo collaborato con i comuni per la vigilanza dei luoghi allagati – continua Savini –: abbiamo fatto i sacchi, pulito abitazioni e pattugliato nelle ore notturne per prevenire l’accesso di individui estranei e con altre intenzioni. Abbiamo avvisato la popolazione sull’arrivo delle acque, contribuito a mettere in salvo auto, sollevare mobili e altri oggetti di valore affettivo. Per non parlare del salvataggio con il gommone e con mezzi fuoristrada di persone anziane isolate che venivano raggiunte dal l’innalzamento delle acque".

A maggio i volontari avrebbero dovuto partecipare a una delle prime esercitazioni nazionali sul soccorso agli animali in caso di calamità. "Come capita a volte – prosegue Savini – abbiamo dovuto affrontare la parte pratica prima ancora di quella teorica. Ma al di là di questo, le azioni più significative e importanti sono state quelle della vicinanza alle persone vulnerabili. La nostra presenza, lo scambiare due chiacchere, il consegnare un pacco di aiuti ma essenzialmente presentarci con un ‘come stai?’ ci ha permesso di offrire un concreto sostegno a persone di stato di vulnerabilità". L’associazione, presieduta da Roberto Faccani, resterà operativa a tutto tondo fino al termine dell’emergenza.

Monia Savioli