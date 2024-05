Il legame tra Guido Piovene e Luigi Ghirri

In occasione della Notte dei Musei di domani, la mostra ITALIA REVISITED #1. Campionario per immagini sarà visitabile fino alle ore 23. L’esposizione è allestita alla Fondazione Sabe per l’arte (via Giovanni Pascoli 31, Ravenna). La mostra sarà visitabile fino al 30 giugno (giovedì, venerdì, sabato e domenica ore 16-19). Sempre domani, alle 18, la Fondazione ospita la conferenza ’Il viaggio in Italia tra scrittura e fotografia. Dal secondo Novecento al nuovo millennio’ dello storico della letteratura, filologo e saggista Claudio Giunta. Questa indagine assume un aspetto bifronte in due esperienze che recano, non casualmente, lo stesso titolo: il Viaggio in Italia dello scrittore Guido Piovene, del 1957, e quello del gruppo di fotografi guidato da Luigi Ghirri, del 1984, a testimonianza di un legame – a volte esplicito, a volte sottile e perfino imperscrutabile, spesso illuminante – tra testi e immagini.