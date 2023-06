Il legame tra Ravenna e l’acqua Per scoprirlo basta avere fiato

L’undicesima edizione dell’Urban Trail Ravenna Città d’acque organizzato da Trail Romagna insieme al Comune, inizierà domani alle 18 con il trekking urbano alla scoperta delle acque del Borgo San Rocco (i pettorali si potranno ritirare dalle 14.30; 500 iscritti, tutto esaurito). Acque di fiumi, canali, lavatoi e mulini, che sono state fondamentali per la vita di Ravenna come ci racconterà la studiosa Paola Novara. Una storia di inondazioni e gestioni delle acque, un racconto quanto mai attuale. Fulcro della passeggiata l’apertura straordinaria del Molino Lovatelli, già Mulino Vecchio, grande protagonista della zona poi divenuta area del Borgo. All’alba di domenica dallo Chalet dei Giardini Pubblici partiranno i due classici percorsi per runner e camminatori di 15 e 7.5 chilometri che ripercorrono la storia di Ravenna Città d’acque. Iscrizioni: trailromagna.eu