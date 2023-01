"Il legno per noi non ha segreti"

"Realizziamo quello che gli altri non fanno". Dal lontano 1886, la Falegnameria Bagnoli trasforma in realtà qualsiasi tipo di idea. La ‘bottega’ che ha sede da sempre a San Marco, sotto l’argine del fiume Montone, è gestita oggi da Marco Bagnoli, erede di tutto il bagaglio di esperienza, tramandato dal padre Celso, dal nonno Guido e dal bisnonno Celso, tutti straordinari interpeti del lavoro artigiano per eccellenza. Un mestiere che si presta all’estro e alla fantasia, ma che deve necessariamente coniugare rigore e precisione. Fino ad una decina di anni fa, i dipendenti erano anche 6-7. Oggi è rimasto solo Angelo, entrato come garzone di bottega a 14 anni, da 36 alla Falegnameria Bagnoli.

"Uno dei più bei lavori realizzati da quando sono entrato nell’azienda di famiglia – ha spiegato Marco Bagnoli – ha visto la luce proprio di recente, nell’ambito della ristrutturazione di una casa vecchissima di San Marco, dotata di una cupola. Dopo otto anni di ricerca di un falegname che potesse soddisfare la richiesta, ovvero il rivestimento della cupola con un numero vicino alle 400 lamine di legno a punta, del colore delle pietre, finalmente ha trovato la soluzione. Con orgoglio, posso dire di esserci riuscito. L’ho presa come una sfida. Ho dovuto selezionare legni di 12-13 essenze diverse". Marco Bagnoli è entrato nel dettaglio: "Facciamo veramente di tutto, dagli arredamenti su misura, alle finestre, compresi gli infissi. Poi i taglieri per le ‘paste fresche’, i tavoli, i corrimani, ‘scuri’ a doghe orizzontali, ‘scuri’ a doghe verticali, porte scorrevoli, oblò, ovali, cucine su misura, bauli, letti con reti a multistrato, ‘trecantò’ ovvero i mobili angolari. Per le chiese, oltre alle panche, abbiamo confezionato il tabernacolo, con le colombe incise coi ‘trapanini’, per le suore agostiniane di Forlimpopoli. Per Sant’Apollinare, abbiamo fatto tutte le pedane per il superamento delle barriere architettoniche. Stesso intervento, in larice nodato, lo abbiamo realizzato all’Abbazia di Pomposa, con pedane lunghe anche 8-9 metri".

Qualche lavoro, "anche se solo saltuariamente, lo abbiamo fatto nel campo della nautica, in particolare sulle barche a vela. Tutto viene realizzato in legno massello, anche se, per certi manufatti, lavorare questo tipo di legno, ha costi proibitivi. Inoltre ci dedichiamo anche alla ristrutturazione e al restauro di mobili antichi". Quello del falegname è ormai un mestiere in via di estinzione: "Sì, ci consideriamo gli artigiani di una volta. Da quando avevo 10-11 anni, gironzolo per la bottega. Dopo la scuola, andavo a dare della carta vetrata. E l’estate, non te la passavi mica al mare...". Marco Bagnoli, unisce estro a concretezza: "Per fare le finestre siamo dotati di macchine a controllo numerico, ma le usiamo sempre meno. In questo periodo, ad esempio, abbiamo fatto armadi particolari, così come portoni vecchio stile, coi catenacci fatti dal fabbro. Tutte cose per intenditori, che, in commercio, non trovi. Fra i macchinari che utilizziamo, oltre al pantografo, al tornio, alla sega a nastro e alla sega circolare, c’è anche il cosiddetto ‘centro di lavoro’ e la ‘scorniciatrice’, ma abbiamo ancora ‘martello e scalpello’ per arrivare dove la macchina è impossibilitata. Qualche segreto? Abbiamo ancora il magazzino col legno ad essiccare all’aria ‘un anno per l’altro’, come si faceva una volta e che ora non fa più nessuno".