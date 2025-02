Il libro ’Air Habitat’ di Simonetta Zalambani

Si occupa di aeraulica, ovvero dell’importanza della qualità dell’aria indoor. Un tema ancora poco trattato, ma di grande importanza per la qualità della vita. Stiamo parlando di ‘Air Habitat – Quando l’aria diventa protagonista alleata del tuo business’, il volume di cui è autrice Simonetta Zalambani, presidentessa di Ocm Clima, azienda di Fusignano (fondata dal padre Filippo nell’ormai lontano 1962 come officina meccanica) che da molti anni ha spostato il suo corebusiness nel settore della qualità dell’aria, realizzando impianti all’avanguardia per clienti pubblici e privati.

La presentazione del libro è avvenuta ieri nella sede dell’azienda, alla presenza, oltre che dell’autrice, del sindaco di Fusignano Nicola Pondi, del direttore tecnico commerciale di Ocm Clima, Angelo Ricci, di Francesca Zuffi di Libra Ravenna, esperta di tematiche di sicurezza e igiene del lavoro.

Il libro è dedicato al tema dell’aeraulica, disciplina che studia le leggi del moto dell’aria e i metodi per canalizzarla, filtrarla e diffonderla negli ambienti chiusi. Un volume che, attraverso il racconto dell’esperienza della sua autrice e al contenuto tecnico e scientifico dei vari interlocutori e la testimonianza diretta di diverse aziende che hanno sperimentato gli impianti realizzati da Ocm Clima, sviluppa un ragionamento approfondito sulla necessità di ‘considerare’ l’aeraulica come ‘alleata’ nell’allestire qualunque luogo di lavoro indoor.

"L’ambiente interno degli edifici – osserva la Zalambani – va affrontato come un ecosistema per la salute ed il benessere. La dimensione ‘Habitat’ rappresenta una responsabilità sociale da parte di chi ne è proprietario. A maggior ragione se si tratta di ambienti di lavoro che raggruppano più persone per diverse ore al giorno. E’ un tema decisamente importante, ma ancor poco affrontato: solo negli ultimi anni sta finalmente crescendo un dibattito, prima di tutto a carattere medico-scientifico, sull’importanza di questo ‘ecosistema’".

