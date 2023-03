Il libro di Alfio Bernabei

Si terrà oggi alle 17.30, presso la biblioteca di storia contemporanea ‘Oriani’ di Ravenna, la presentazione del libro di Alfio Bernabei ‘L’estate prima di domani’ (Castelvecchi). Il libro, un romanzo storico, è ambientato nell’estate del 1922, a pochi mesi dalla marcia su Roma, quando in Galles si presenta l’occasione di mettere in forte imbarazzo Mussolini e il fascismo sul piano internazionale.

Bernabei, giornalista, ha lavorato per la Bbc e Channel 4 ed è stato per anni corrispondente da Londra per l’Unità. Con lui discuterà del libro il direttore della Fondazione Casa di Oriani Alessandro Luparini. L’incontro è organizzato in collaborazione con Libreria Dante di Longo.