Il libro di Costa e Baldini

A chiudere il programma degli appuntamenti organizzati dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale per la 25esima edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, ci sarà la presentazione del libro ’Romagna selvatica ieri e oggi’ (Il Ponte Vecchio, 2025). Appuntamento domani alle 20.30 nella sala dell’Archivio del Consorzio di bonifica, via Manfredi 32 a Lugo, in compagnia del co-autore Massimiliano Costa. Il libro è scritto a quattro mani da Eraldo Baldini e Massimiliano Costa, questa opera originale e documentatissima segna una tappa importante degli studi naturalistici - e non solo - relativi alla Romagna.