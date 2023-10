Il libro di Ugo Baràra a Liberamente

Questo pomeriggio alle 17.30 alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, Ugo Barbàra presenterà il suo nuovo romanzo ‘I Malarazza’, edito da Rizzoli.

Dialogherà con l’autore Paolo Casadio. Ugo Barbàra è scrittore, giornalista e sceneggiatore. Ha scritto, tra gli altri, ‘In terra consacrata’ (Piemme, 2009), candidato al Premio Strega, e ‘Le mani sugli occhi’ (Piemme, 2011) candidato al Premio Scerbanenco. Questo è il suo primo romanzo per Rizzoli. Siamo nel 1860: mentre Garibaldi si prepara a sbarcare in Sicilia, Antonio Montalto ha un’intuizione: cedere parte delle terre che hanno fatto la fortuna della sua famiglia – che da sempre produce olio e vino – in cambio di un piccolo veliero. Al paese intero pare un folle ma a lui non interessa; ha capito prima di tutti dove sta soffiando il vento del cambiamento e non può restare a guardare.