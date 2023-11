Il libro ‘L’ultimo Costantino’ di Oriani alla sala D’Attorre

Venerdì prossimo, alle 18, nella sala D’Attorre, in via Ponte Marino 2, lo scrittore Luigi Oriani presenterà il suo romanzo ’L’ultimo Costantino’ (Rossini Editore). Conduce l’incontro la giornalista Anna De Lutiis. Si tratta di un romanzo storico che racconta la caduta di Costantinopoli. Nel 1453, Costantinopoli, l’antica capitale dell’Impero romano d’Oriente, è cinta d’assedio dai turchi ottomani. L’imperatore Costantino XI, sostenuto dal pirata genovese Giovanni Giustiniani Longo, guida la difesa della città, mentre un misterioso individuo, noto solo come “Ombra”, trama per la sua caduta. La storia è ambientata in una città in decadenza, ma che ancora conserva il suo fascino e la sua importanza simbolica. I personaggi sono legati da un filo comune: il destino.

Prossimo appuntamento del Centro Relazioni Culturali: venerdì 15 dicembre, alle 18, in sala D’Attorre,

, si terrà la presentazione del libro Passioni e ideali. Ricordando personaggi delle “Ville Unite” di Sauro Mattarelli e Nevio Spadoni. Con Vidmer Mercatali.