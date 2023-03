Il libro olimpico di Gino Maioli

Sarà presentato oggi alle 17 nel piano nobile di Palazzo Rasponi il libro “Gino Maioli. Le Olimpiadi di un romagnolo” (Società editrice Il Ponte Vecchio) scritto da Francesca Mazzoni. Interverranno Gino Maioli, l’autrice Francesca Mazzoni, la campionessa olimpica Josefa Idem ideatrice del progetto, il giornalista Umberto Suprani e l’assessore allo Sport Giacomo Costantini. L’appuntamento è organizzato in compartecipazione con l’assessorato allo Sport.

Gino Maioli, nato nel 1939, è un ciclista approdato alla fisioterapia, campo nel quale può vantare cinque partecipazioni olimpiche. Il libro si presenta infatti come una sorta di ’manuale sportivo-filosofico’ in cui alle vicende umane e professionali fanno eco considerazioni che trascendono il dato biografico, condensate in quella frase ripetuta come un ritornello: "Male che vada, farò il contadino".