Il libro ’Stagioni’ di Agnese Fabbri

Oggi alle 18, nella sala D’Attorre, in via Ponte Marino 2, si terrà la presentazione del libro di poesie ’Stagioni’ di Agnese Fabbri con la partecipazione di Giuseppe Bellosi.

L’incontro, il primo del mese di febbraio nell’ambito del 51° ciclo di Incontri del Centro relazioni culturali, sarà condotto da Fulvia Missiroli.

La prima raccolta di poesie di Agnese Fabbri si distingue per l’uso del dialetto romagnolo, ad eccezione dei componimenti iniziali di ogni capitolo, in italiano, che conferisce alle poesie una doppia dimensione: quella intima della memoria personale e quella collettiva di un passato linguistico ormai in parte scomparso. Come evidenzia Giuseppe Bellosi in prefazione, il dialetto diventa la voce narrante delle ’morte stagioni’, evocando la presenza di chi non c’è più.

Agnese Fabbri è insegnante e collabora con le principali case editrici italiane occupandosi principalmente di letteratura per ragazzi. Giuseppe Bellosi si occupa dello studio dei dialetti, della letteratura dialettale e delle tradizioni popolari della Romagna, alla cui conoscenza ha contribuito sia con ricerche sul campo sia attraverso articoli e libri.