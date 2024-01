Il libro su Battiato di Francesco Pelosi e Chiara Raimondi

Sabato alla Feltrinelli (via Diaz 14, Ravenna), verrà presentato il libro di Francesco Pelosi e Chiara Raimondi ’La luce e lo spazio - Un’intervista a Franco Battiato’. Nell’estate del 2014 il cantautore Francesco Pelosi fa visita a Battiato nella sua casa in Sicilia, per intervistare il maestro su alcuni temi che gli sono cari e da sempre: spiritualità, fede, meditazione. Solo nel 2021, dopo la scomparsa dell’artista, Pelosi riprende quel materiale e insieme alla disegnatrice Chiara Raimondi lo trasforma in un fumetto. Dialoga con gli autori Gianluca Costantini.