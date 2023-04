Il libro su Menghino Mezzani, l’amico di Dante

La Pro Loco di Russi, domani alle 15.30, alla biblioteca comunale di Russi (via Godo Vecchia 10) presenterà la pubblicazione ‘Il caso di Menghino Mezzani tra Dante e la Romagna’, un’importante ricerca curata dai professori Luca Azzetta dell’Università di Firenze e Marco Petoletti dell’Università Cattolica di Milano.

Mezzani apparteneva a una famiglia che dai territori intorno a Mezzano si era trasferita a Pezzolo di Russi. Svolse l’attività di notaio e rimatore nel Ravennate e visse tra il 1295 e il 1375-76, fu ammiratore e amico di Dante nonché cultore della sua memoria e della sua poesia. Accompagnò Dante nelle visite ai territori intorno a Ravenna e probabilmente fu al suo capezzale. Risulta che il Mezzani dedicò a Dante un epitaffio di sei esametri ritmici: "Inclita fama cuius universum penetrat orbem" (Dante "la cui inclita fama penetra per tutto l’universo").

Il suo nome è stato accostato a un manoscritto del sec. XIV, datato 1363, che dopo essere transitato per la collezione di Thomas Phillipps è ora ad Austin, all’Università del Texas. Il testo del poema è preceduto da sommari in terza rima (per Inferno e Purgatorio) e accompagnato da glosse esegetiche in latino per gran parte dell’Inferno e per qualche canto del Purgatorio.

Alla presentazione del volume saranno presenti i rappresentanti degli enti promotori e finanziatori dell’opera: il vicesindaco Anna Grazia Bagnoli per il Comune di Russi, Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Luigi Rusticali, presidente della Pro Loco di Russi, nonché i curatori del libro.