Il libro sui Giusti a Palazzo Vecchio

In occasione del Giorno della Memoria, oggi alle 18.30 nella sala di Palazzo Vecchio in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo, Vincenza Maugeri, direttrice del Museo Ebraico di Bologna (Meb), con Elena Pirazzoli, ricercatrice del Meb, presenterà il volume ‘I Giusti in Emilia-Romagna’ (Minerva Edizioni – 2021), a corredo dell’omonima mostra allestita sempre a Palazzo Vecchio a cura del Meb fino al 20 gennaio.

Il volume traccia i profili degli emiliano-romagnoli che durante la seconda guerra mondiale nascosero, ospitarono e protessero gli ebrei, ricercati da repubblichini e tedeschi.

La città di Bagnacavallo ricorda i propri Giusti con l’impegno delle famiglie bagnacavallesi Tambini e Dalla Valle.

Ingresso libero.