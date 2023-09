Il libro sui santi ravennati con opere degli studenti

Domani mattina, alle 11, al liceo artistico in via Tombesi dall’Ova 14, sarà presentato il libro ’Ravenna in paradiso. Guida ravennate alla santità in 33 tappe’, con testi di Riccardo Baruzzi e illustrazioni a colori delle opere degli studenti della classe 3 F del liceo artistico ‘Nervi-Severini’. Il volume contiene anche i testi introduttivi dell’Arcivescovo di Ravenna e Cervia Monsignor Lorenzo Ghizzoni e del dirigente scolastico Gianluca Dradi. Interverranno Riccardo Baruzzi, Autore dei racconti, Loretta Tsavaki, che ha coordinato la realizzazione dei dipinti della classe 3 F, Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, don Lorenzo Rossini, Direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Ravenna. Presente anche il professor Paolo Taroni, appena nominato dirigente reggente. Contestualmente alla presentazione del libro, sarà allestita la mostra dei dipinti che lo hanno illustrato e che potrà essere visitata da domani fino al 9 ottobre presso la chiesetta (aula magna) del liceo artistico di Ravenna dalle 10.30 alle 12.30, tranne la domenica.