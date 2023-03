Il libro sul punk e il ’77 al Cisim di Lido Adriano

’1977. Don’t call it punk. Storia illustrata dell’anno che cambiò per sempre la musica’ di Matteo Torcinovich è il titolo del libro che sarà presentato oggi alle 21 al Cisim di Lido Adriano, in viale Giuseppe Parini 48. Saranno Luigi Bertaccini e il curatore del libro ad affrontare e approfondire le tematiche del libro, durante la serata verranno fatti ascolti musicali. Il 1977 è l’anno dell’enorme produttività del movimento punk, il momento in cui si caratterizza come corrente giovanile di grande impatto musicale ed estetico con il suo epicentro a Londra.