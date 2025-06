Il liceo di Faenza per Gaza

Il collegio dei docenti del Liceo Torricelli Ballardini di Faenza, riunitosi il 4 giugno, ha deliberato all’unanimità di prendere posizione per Gara: "Contro lo sterminio indiscriminato in atto nei confronti della popolazione palestinese a Gaza e contro le violenze perpetrate nei territori occupati in Cisgiordania e a Gerusalemme Est". La scuola aggiunge: "Sentiamo l’urgenza di chiedere al governo italiano di non rinnovare il memorandum d’intesa in materia di cooperazione militare e di difesa tra Italia e Israele, che altrimenti sarà automaticamente prorogato l’8 giugno. Chiediamo inoltre che venga riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina, come hanno già fatto 145 paesi sui 193 delle Nazioni Unite. Invitiamo le/i docenti di ogni altro Istituto a fare altrettanto".