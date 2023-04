Il Lions Club Ad Novas dona allo Ior 4mila euro per la ricerca

Il Lions Club Ad Novas ha raccolto è donato oltre 4mila euro allo Ior, l’Istituto oncologico romagnolo. I soldi sono stati raccolti grazie a un’iniziativa organizzata dai cuochi dell’Associazione Cuochi Ravenna – la sezione provinciale dell’Associazione nazionale, che vanta 16 mila iscritti in tutta Italia – denominata ’Insieme per lo I.O.R.’. Si è trattato di un pranzo di solidarietà a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo andato in scena al Centro Sociale Cervese. Guidata dal presidente provinciale Vito D’Addiego, la delegazione degli chef provinciali ha preparato gratuitamente un succulento menù per 200 persone.